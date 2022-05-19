Один человек погиб в результате обстрела оккупантами Харьковской области

В четверг 19 мая в результате обстрела российскими войсками села Циркуны Харьковской области погиб местный житель. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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"Около 13 часов оккупанты обстреляли Большие Хутора. К сожалению, получили осколочные ранения женщина и ребенок 13 лет. В результате обстрела Чугуевского района ранен парень 17 лет, в Балаклейской общине получила взрывные травмы 1 женщина. К сожалению, в Циркунах погиб 64-летний мужчина.", — написал Синегубов.

По его словам, утром 19 мая российские военные обстреляли Киевский район Харькова, в результате чего повреждена котельная одного из медицинских учреждений. Около 12:00 также произошел обстрел Северной Салтовки в результате чего 1 человек ранен.

Напомним, Вооруженные силы Украины, начиная с 5 мая, в Харьковской области освободили 23 населенных пункта.