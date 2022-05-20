Російські війська перейшли з Луганської області у Донецьку ближче до Бахмутської траси - Генштаб

Російські окупаційні війська активізували наступальні та штурмові дії для покращення свого тактичного положення на Донбасі. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Зазначається, що ворог напередодні завдавав вогневого ураження із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації з метою руйнування фортифікаційних споруд українських підрозділів уздовж всієї лінії зіткнення.

Зокрема, на Лиманському напрямку противник здійснює періодичні обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Діброва та Закітне.

На Сєвєродонецькому напрямку окупаційні війська ведуть наступальну операцію у районах Лисичанська й Сєвєродонецька. При цьому вказано, що штурмові дії в напрямку останнього напередодні успіху не мали: ворог зазнав втрат і був змушений відступити. Противник веде бойові дії в районі селища Тошківка.

На Бахмутському напрямку окупанти за підтримки артилерії та мінометів проводили наступальні дії в районі села Вискрива на кордоні Луганської області з Донецькою.

При цьому зазначається, что що одночасно російські війська намагалися на цьому напряму "покращити тактичне положення" своїх підрозділів неподалік сіл Володимирівка та Василівка, що знаходяться вже на території Донецької області між окупованою на початку травня Попасною та трасою Бахмут - Лисичанськ, що залишилася на сьогодні єдиним шляхом до Лисичанська й Сєвєродонецька.

Крім того, повідомляється, що російські окупанти зазнали втрат в районі села Олександропілля на північ від Попасної.

"На Авдіївському напрямку противник за підтримки артилерії вів штурмові та наступальні дії в районі населеного пункту Веселе. Зазнав втрат і відступив", - йдеться також у повідомленні.

На Курахівському напрямку ворог здійснював масовані артилерійські обстріли цивільної інфраструктури, зокрема й із реактивних систем залпового вогню, вів наступ в районах Новомихайлівки та Олександрівки, але успіху не мав.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогнем реактивної та ствольної артилерії та мінометів противник уражав інфраструктуру та мирні домогосподарства, вів контрбатарейну боротьбу, в районі населеного пункту Новодарівка зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції.

На Слов'янському ж напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Довгеньке, Велика Комишуваха і Долина.

Загадом за минулу добу на Донбасі було відбито 14 атак ворога, знищено вісім танків, 14 одиниць бойової броньованої техніки та шість одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили один БПЛА типу "Орлан-10".

На Південнобузькому напрямку загарбники активних бойових дій не проводили, але обстрілювали житлові будинки із застосуванням мінометів та ствольної артилерії, продовжували інженерне обладнання позицій та побудову другої лінії оборони.

"Зберігається висока ймовірність продовження бойових дій з метою покращення тактичного положення та виходу на адміністративний кордон Херсонської області", - додають у Генштабі.

На Сіверському напрямку противник проводить інженерне обладнання позицій в районі населеного пункту Азаровка Брянської області РФ. При цьому війська РФ обстріляли з артилерії та мінометів сіл Бояро-Лежачі, Бруски, Старі Вирки Сумській області та Грем'яч Чернігівської області.

На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та намагається проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій і веде посилену повітряну розвідку із застосуванням БПЛА. Тривали бойові дії в районі сіл Тернова та Веселе. Окрім того ворожі обстріли зафіксовано поблизу звільненого нещодавно села Руські Тишки.

Зазначимо також, що у традиційному відеозверненні в четвер увечері президент Володимир Зеленський описав те, що відбувається на Донбасі, як "пекло".

"На Донбасі окупанти намагаються ще більше посилити тиск. Там пекло, і це не перебільшення. Жорстоке й абсолютно безглузде бомбардування Сєверодонецька... Там лише за один день 12 загиблих, десятки поранених. Бомбардування та обстріли інших наших міст, авіаційні й ракетні удари російської армії – все це не просто бойові дії під час війни", - сказав він.

За словами глави держави, повна руйнація Донбасу не має і не може мати жодного військового пояснення для Росії і є свідомим та злочинним намаганням вбити якнайбільшу кількість українців, зруйнувати якнайбільше житлових будинків, соціальних об'єктів та підприємств.

Зеленський додав, що ці та інші злочини РФ "отримають кваліфікацію геноциду українського народу, за що окупанти точно постануть перед правосуддям".