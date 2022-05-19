Росіяни за добу обстріляли 50 населених пунктів на Донеччині та Луганщині: є загиблі та поранені

Російські окупанти протягом 19 травня обстріляли близько 50 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили понад 40 цивільних об’єктів. Є загиблі та поранені.

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Про це повідомляє Угрупування Об'єднання сил.

Зазначається, що в Донецькій та Луганській областях внаслідок ворожих обстрілів зруйновано і пошкоджено понад 40 цивільних об’єктів, з них: 31 житловий будинок, санаторій, спортивний комплекс, гуртожиток технікуму, офіс ощадбанку, райвідділ освіти, транспортне підприємство, газопровід. Загинуло щонайменше 8 мирних мешканців, ще 9 отримали поранення. Наразі тривають рятувально-пошукові роботи.

"Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 14 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці", - йдеться у повідомленні.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

8 танків;

14 одиниць бойової броньованої техніки;

6 одиниць автомобільної техніки.

Також був збитий один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Нагадаємо, російська армія в ході бойових дій 19 травня зосереджувала основні зусилля на Донбасі. Зокрема, на Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели наступ та здійснювали штурмові дії в районі села Устинівка, однак, за даними Генштабу, безуспішно.