Россияне за сутки обстреляли 50 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты в течение 19 мая обстреляли около 50 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 40 гражданских объектов. Есть погибшие и раненые.

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Об этом сообщает Группировка Объединения сил.

Отмечается, что в Донецкой и Луганской областях в результате вражеских обстрелов разрушены и повреждены более 40 гражданских объектов, из них: 31 жилой дом, санаторий, спортивный комплекс, общежитие техникума, офис банка, райотдел образования, транспортное предприятие, газопровод. Погибли по меньшей мере 8 мирных жителей, еще 9 получили ранения. Сейчас продолжаются спасательно-поисковые работы.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня 14 атак врага. На двух локациях еще продолжаются бои. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

8 танков;

14 единиц боевой бронированной техники;

6 единиц автомобильной техники.

Также был сбит один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Напомним, российская армия в ходе боевых действий 19 мая сосредотачивала основные усилия на Донбассе. В частности, на Северодонецком направлении оккупанты вели наступление и совершали штурмовые действия в районе села Устиновка, однако, по данным Генштаба, безуспешно.