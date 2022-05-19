Россияне в течение суток в Донецкой области убили пятерых мирных жителей, - глава ОГА

Российские оккупанты за сутки, 19 мая, в Донецкой области убили 5 мирных жителей, еще 6 человек получили ранения.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"За 19 мая россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Бахмуте, 1 в Красногоровке, 1 в Авдеевке и 1 в Крестище. Еще 6 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Также Павел Кириленко отметил, что на данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, согласно данным Генерального штаба ВСУ, российская армия в ходе боевых действий, по состоянию на утро 19 мая, сосредотачивала основные усилия на Донбассе.

На Северодонецком направлении оккупанты вели наступление и совершали штурмовые действия в районе села Устиновка, однако, по данным Генштаба, безуспешно.