Росіяни протягом доби на Донеччині вбили п'ятьох мирних жителів, - голова ОДА

Російські окупанти протягом доби, 19 травня, у Донецькій області вбили 5 мирних мешканців, ще 6 людей отримали поранення.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

"За 19 травня росіяни вбили 5 мирних мешканців Донеччини: 2 у Бахмуті, 1 у Красногорівці, 1 в Авдіївці та 1 у Хрестищі. Ще 6 людей дістали поранення", - йдеться у повідомленні.

Також Павло Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, російська армія в ході бойових дій, станом на ранок 19 травня, зосереджувала основні зусилля на Донбасі.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели наступ та здійснювали штурмові дії в районі села Устинівка, однак, за даними Генштабу, безуспішно.