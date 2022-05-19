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Росіяни протягом доби на Донеччині вбили п'ятьох мирних жителів, - голова ОДА
Російські окупанти протягом доби, 19 травня, у Донецькій області вбили 5 мирних мешканців, ще 6 людей отримали поранення.
Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
"За 19 травня росіяни вбили 5 мирних мешканців Донеччини: 2 у Бахмуті, 1 у Красногорівці, 1 в Авдіївці та 1 у Хрестищі. Ще 6 людей дістали поранення", - йдеться у повідомленні.
Також Павло Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, російська армія в ході бойових дій, станом на ранок 19 травня, зосереджувала основні зусилля на Донбасі.
На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели наступ та здійснювали штурмові дії в районі села Устинівка, однак, за даними Генштабу, безуспішно.