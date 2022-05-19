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Категорія
Суспільство
Дата публікації

З Сєвєродонецька вдалося евакуювати 37 людей

З Сєвєродонецька вдалося евакуювати 37 людей

У четвер 19 травня незважаючи на обстріл окупантів із Сєвєродонецька вдалося евакуювати 37 людей. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

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"Рашисти обстрілюють повністю всю "дорогу життя". Евакуаційна броньована вантажівка ледве вирвалася. Забрали 37 людей", - написав він.

За словами Гайдая, евакуація була надскладною, оскільки росіяни сильно обстрілюють місто. Проте патрульні поліцейські змогли забрати жителів міста та привезти їх до Лисичанська, де евакуйовані доукомплектувалися та чекали, поки підвезуть людей з Білогорівки, а потім виїхали на Бахмут.

Голова ОДА додав, що всі евакуйовані, у тому числі й 5 дітей, уже в безпеці.

Нагадаємо, найбільші пошкодження під час обстрілів у Луганській області 18 травня отримав Сєвєродонецьк, там загинули ще четверо мирних жителів. Крім того, населеними пунктами Попаснянської громади росіяни активно застосовували авіацію.

Автор:
Степан Крьока