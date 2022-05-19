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Из Северодонецка удалось эвакуировать 37 человек
В четверг 19 мая не смотря на обстрелы оккупантов из Северодонецка удалось эвакуировать 37 человек. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"Рашисты обстреливают полностью всю "дорогу жизни". Эвакуационный бронированный грузовик едва вырвался. Забрали 37 человек", — написал он.
По словам Гайдая, эвакуация была сверхсложной поскольку россияне сильно обстреливают город. Однако патрульные полицейские смогли забрать жителей города и привезти их в лисичанск, где эвакуированные доукомплектовались и ждали, пока подвезут людей из Белогоровки, а потом выехали на Бахмут.
Глава ОГА добавил, что все эвакуированные, в том числе и 5 детей уже в безопасности.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, наибольшие повреждения в ходе обстрелов в Луганской области 18 мая получил Северодонецк, там погибли еще четверо мирных жителей. Кроме того, по населенным пунктам Попаснянской общины россияне активно применяли авиацию.