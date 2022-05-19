На Донеччині від удару крилатими ракетами "Смерч" загинули діти

За минулу добу, 18 травня, російські загарбники обстріляли 10 населених пунктів, вбивши мирних жителів. Зокрема – двох дітей, яких було вбито в Лимані внаслідок прямого влучення у житловий будинок, повідомила пресслужба МВС. Шестеро осіб поранено.

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Руйнувань зазнали 38 цивільних об’єктів – житлові будинки, дві школи та ліцей, дитячий садок, швейна фабрика, будинок культури, об’єкти критичної інфраструктури. Поліція воєнні злочини РФ задокументувала.

Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню "Смерч" та крилатими ракетами.

Під обстрілами опинилися такі населені пункти:

Маріуполь;

Бахмут;

Соледар;

Краматорськ;

Костянтинівка;

Авдіївка;

Лиман;

Миколаївка;

Красногорівка;

Нью-Йорк.

Нагадаємо, що найбільших пошкоджень в ході обстрілів у Луганській області 18 травня зазнав Сєвєродонецьк, там загинуло ще четверо мирних мешканців. Крім того, по населених пунктах Попаснянської громади росіяни активно застосовували авіацію.