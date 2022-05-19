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На Донеччині від удару крилатими ракетами "Смерч" загинули діти

На Донеччині від удару крилатими ракетами "Смерч" загинули діти

За минулу добу, 18 травня, російські загарбники обстріляли 10 населених пунктів, вбивши мирних жителів. Зокрема – двох дітей, яких було вбито в Лимані внаслідок прямого влучення у житловий будинок, повідомила пресслужба МВС. Шестеро осіб поранено.

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Руйнувань зазнали 38 цивільних об’єктів – житлові будинки, дві школи та ліцей, дитячий садок, швейна фабрика, будинок культури, об’єкти критичної інфраструктури. Поліція воєнні злочини РФ задокументувала.

Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню "Смерч" та крилатими ракетами.

Під обстрілами опинилися такі населені пункти:

  • Маріуполь;
  • Бахмут;
  • Соледар;
  • Краматорськ;
  • Костянтинівка;
  • Авдіївка;
  • Лиман;
  • Миколаївка;
  • Красногорівка;
  • Нью-Йорк.

Нагадаємо, що найбільших пошкоджень в ході обстрілів у Луганській області 18 травня зазнав Сєвєродонецьк, там загинуло ще четверо мирних мешканців. Крім того, по населених пунктах Попаснянської громади росіяни активно застосовували авіацію.