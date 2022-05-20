Российские войска перешли из Луганской области в Донецкую ближе к Бахмутской трассе - Генштаб

Российские оккупационные войска активизировали наступательные и штурмовые действия по улучшению своего тактического положения на Донбассе. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Отмечается, что враг накануне наносил огневое поражение из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации с целью разрушения фортификационных сооружений украинских подразделений вдоль всей линии столкновения.

В частности, на Лиманском направлении противник производит периодические обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Диброва и Закотное.

На Северодонецком направлении оккупационные войска ведут наступательную операцию в районах Лисичанска и Северодонецка. При этом указано, что штурмовые действия в направлении последнего накануне успеха не имели: враг понес потери и был вынужден отступить. Противник ведет боевые действия в районе поселка Тошковка.

На Бахмутском направлении оккупанты при поддержке артиллерии и минометов проводили наступательные действия в районе села Выскрива на границе Луганской области с Донецкой.

При этом отмечается, что одновременно российские войска пытались на этом направлении "улучшить тактическое положение своих подразделений" неподалеку от сел Владимировка и Васильевка, находящихся уже на территории Донецкой области между оккупированной в начале мая Попасной и трассой Бахмут - Лисичанск, оставшейся на сегодняшний день единственным путем в Лисичанск и Северодонецк.

Кроме того, сообщается, что российские оккупанты понесли потери в районе села Александрополье к северу от Попасной.

"На Авдеевском направлении противник при поддержке артиллерии вел штурмовые и наступательные действия в районе населенного пункта Веселое. Получил потери и отступил", - говорится также в сообщении.

На Кураховском направлении враг совершал массированные артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе из реактивных систем залпового огня, вел наступление в районах Новомихайловки и Александровки, но успеха не имел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях огнем реактивной и ствольной артиллерии и минометов противник поражал инфраструктуру и мирные домохозяйства, вел контрбатарейную борьбу, в районе населенного пункта Новодаровка понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

На Славянском же направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Довгенькое, Великая Камышеваха и Долина.

За прошедшие сутки на Донбассе было отбито 14 атак врага, уничтожено восемь танков, 14 единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА типа "Орлан-10".

На Южнобугском направлении захватчики активных боевых действий не проводили, но обстреливали жилые дома с применением минометов и ствольной артиллерии, продолжали инженерное оборудование позиций и строительство второй линии обороны.

"Сохраняется высокая вероятность продолжения боевых действий для улучшения тактического положения и выхода на административную границу Херсонской области", - добавляют в Генштабе.

На Северском направлении противник производит инженерное оборудование позиций в районе населенного пункта Азаровка Брянской области РФ. При этом войска РФ обстреляли из артиллерии и минометов сел Бояро-Лежачие, Бруски, Старые Вырки Сумской области и Гремяч Черниговской области.

На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей и пытается проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций и ведет усиленную воздушную разведку с применением БПЛА. Продолжались боевые действия в районе сел Терновая и Веселое. Кроме того, вражеские обстрелы зафиксированы вблизи освобожденного недавно села Русские Тишки.

Отметим также, что в традиционном видеообращении в четверг вечером президент Владимир Зеленский описал происходящее на Донбассе как "ад".

"На Донбассе оккупанты пытаются еще больше усилить давление. Там ад, и это не преувеличение. Жестокая и совершенно бессмысленная бомбардировка Северодонецка... Там всего за один день 12 погибших, десятки раненых. Бомбардировки и обстрелы других наших городов, авиационные и ракетные удары российского армии – все это не просто боевые действия во время войны", – сказал он.

По словам главы государства, полное разрушение Донбасса не имеет и не может иметь никакого военного объяснения для России и является сознательной и преступной попыткой убить как можно большее количество украинцев, разрушить больше жилых домов, социальных объектов и предприятий.

Зеленский добавил, что эти и другие преступления РФ "получат квалификацию геноцида украинского народа, за что оккупанты точно предстанут перед правосудием".