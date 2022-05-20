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Российские войска перешли из Луганской области в Донецкую ближе к Бахмутской трассе - Генштаб
Российские оккупационные войска активизировали наступательные и штурмовые действия по улучшению своего тактического положения на Донбассе. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что враг накануне наносил огневое поражение из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации с целью разрушения фортификационных сооружений украинских подразделений вдоль всей линии столкновения.
В частности, на Лиманском направлении противник производит периодические обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Диброва и Закотное.
На Северодонецком направлении оккупационные войска ведут наступательную операцию в районах Лисичанска и Северодонецка. При этом указано, что штурмовые действия в направлении последнего накануне успеха не имели: враг понес потери и был вынужден отступить. Противник ведет боевые действия в районе поселка Тошковка.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На Бахмутском направлении оккупанты при поддержке артиллерии и минометов проводили наступательные действия в районе села Выскрива на границе Луганской области с Донецкой.
При этом отмечается, что одновременно российские войска пытались на этом направлении "улучшить тактическое положение своих подразделений" неподалеку от сел Владимировка и Васильевка, находящихся уже на территории Донецкой области между оккупированной в начале мая Попасной и трассой Бахмут - Лисичанск, оставшейся на сегодняшний день единственным путем в Лисичанск и Северодонецк.
Кроме того, сообщается, что российские оккупанты понесли потери в районе села Александрополье к северу от Попасной.
"На Авдеевском направлении противник при поддержке артиллерии вел штурмовые и наступательные действия в районе населенного пункта Веселое. Получил потери и отступил", - говорится также в сообщении.
На Кураховском направлении враг совершал массированные артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе из реактивных систем залпового огня, вел наступление в районах Новомихайловки и Александровки, но успеха не имел.
На Новопавловском и Запорожском направлениях огнем реактивной и ствольной артиллерии и минометов противник поражал инфраструктуру и мирные домохозяйства, вел контрбатарейную борьбу, в районе населенного пункта Новодаровка понес потери и отошел на ранее занятые позиции.
На Славянском же направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Довгенькое, Великая Камышеваха и Долина.
За прошедшие сутки на Донбассе было отбито 14 атак врага, уничтожено восемь танков, 14 единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА типа "Орлан-10".
На Южнобугском направлении захватчики активных боевых действий не проводили, но обстреливали жилые дома с применением минометов и ствольной артиллерии, продолжали инженерное оборудование позиций и строительство второй линии обороны.
"Сохраняется высокая вероятность продолжения боевых действий для улучшения тактического положения и выхода на административную границу Херсонской области", - добавляют в Генштабе.
На Северском направлении противник производит инженерное оборудование позиций в районе населенного пункта Азаровка Брянской области РФ. При этом войска РФ обстреляли из артиллерии и минометов сел Бояро-Лежачие, Бруски, Старые Вырки Сумской области и Гремяч Черниговской области.
На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей и пытается проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций и ведет усиленную воздушную разведку с применением БПЛА. Продолжались боевые действия в районе сел Терновая и Веселое. Кроме того, вражеские обстрелы зафиксированы вблизи освобожденного недавно села Русские Тишки.
Отметим также, что в традиционном видеообращении в четверг вечером президент Владимир Зеленский описал происходящее на Донбассе как "ад".
"На Донбассе оккупанты пытаются еще больше усилить давление. Там ад, и это не преувеличение. Жестокая и совершенно бессмысленная бомбардировка Северодонецка... Там всего за один день 12 погибших, десятки раненых. Бомбардировки и обстрелы других наших городов, авиационные и ракетные удары российского армии – все это не просто боевые действия во время войны", – сказал он.
По словам главы государства, полное разрушение Донбасса не имеет и не может иметь никакого военного объяснения для России и является сознательной и преступной попыткой убить как можно большее количество украинцев, разрушить больше жилых домов, социальных объектов и предприятий.
Зеленский добавил, что эти и другие преступления РФ "получат квалификацию геноцида украинского народа, за что оккупанты точно предстанут перед правосудием".