Знищення росіянами сільськогосподарських підприємств на Харківщині завдало збитків на 30,9 млн грн, - Держекоінспекція

Під час артобстрілу та авіанальотів, здійснених російськими окупантами 11 червня, пошкоджень зазнало одне з сільськогосподарських підприємств Харківщини, що спеціалізувалось на вирощуванні зернових, бобових культур і насіння олійних культур. Це завдало збитків довкіллю на понад 30,9 мільйона гривень.

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Про це повідомляє Державна екологічна інспекція України.

Зазначається, що під час ворожого артобстрілу та двох авіанальотів, пошкоджень зазнало одне з сільськогосподарських підприємств Харківщини, що спеціалізувалось на вирощуванні зернових, бобових культур і насіння олійних культур.

На території підприємства зафіксовано зруйновані та пошкоджені будівлі, складські приміщення, критий тік, очищувальну лінію, маслоцех та інше.

У результаті військових дій спричинено засмічення території будівельними відходами та уламками бойових частин ракет і снарядів, загальною площею 16 000 м2 (об’єм понад 100 м3). Також це завдало збитків на понад 30,9 млн гривень.

Нагадаємо, у Чкалівській громаді Харківської області після ворожого прильоту сталася руйнація будівельних конструкцій приватного будинку, внаслідок чого четверо людей загинуло. Окупанти також обстрілювали на території громади сільськогосподарські об'єкти та запаси зерна.