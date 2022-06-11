У Харківській області через обстріл загинуло четверо людей

У Чкалівській громаді Харківської області четверо людей загинуло через обстріл окупантів. Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій.

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"Після ще одного прильоту на територію Чкаловської громади сталася руйнація будівельних конструкцій приватного будинку, де загинули одразу 4 людини. Рятувальники допомогли витягти їх тіла з-під завалів", - йдеться у повідомленні.

Згідно з ним 10-11 червня, окупанти також обстрілювали на території громади сільськогосподарські об'єкти та запаси зерна.

Так 10 червня, один із снарядів потрапив до складського приміщення одного з підприємств на території Чкалівської громади. Внаслідок цього на площі 50 кв. м сталася пожежа. Рятувальники гасили вогонь із 06:02 до 08:50.

О 12:00 відбувся масований обстріл приватного сектору у місті Дергачі. Сталося одразу 4 пожежі у приватних будинках. 2 особи отримали поранення. Пожежу було ліквідовано о 13:40.

Нагадаємо, вночі 11 червня російські військові з території Росії обстріляли Сумську область.