В Харьковской области из-за обстрелов погибли четыре человека

В Чкаловской общине Харьковской области четыре человека погибло из-за обстрелов оккупантов. Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

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"После еще одного прилета на территорию Чкаловской общины произошло разрушение строительных конструкций частного дома, где погибли сразу 4 человека. Спасатели помогли извлечь их тела из-под завалов", — говорится в сообщении.

Согласно ему 10-11 июня, оккупанты также обстреливали на территории общины сельскохозяйственные объекты и запасы зерна.

Так 10 июня, один из снарядов попал в складское помещение одного из предприятий на территории Чкаловской общины. В результате этого на площади 50 кв. м произошел пожар. Спасатели тушили огонь с 06:02 до 08:50.

В 12:00 произошел массированный обстрел частного сектора в городе Дергачи. Случилось сразу 4 пожара в частных домах. 2 человека получили ранения. Пожар был ликвидирован в 13:40.

Напомним, ночью 11 июня российские военные с территории России обстреляли Сумскую область.