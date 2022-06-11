В Харьковской области из-за попадания российского снаряда погибли пятеро жителей дома

В результате российского обстрела села Коробочкино Чугуевского района вечером 10 июня погибли пять гражданских лиц, проживавших в одном из частных домов, а само домовладение было полностью разрушено.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник следственного управления Главного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Утром в субботу начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщая в своем Telegram-канале об этом случае, отмечал, что спасатели изъяли из-под завалов дома тела двух погибших мужчин и двух женщин. Еще один человек был ранен.

Отметим, что это уже не первый обстрел Коробочкино: о таких случаях начальник ОВА сообщал, в частности, 2, 8 и 9 июня. В частности, согласно сообщению Синегубова 8 июня, из-за попадания снарядов произошли пожары в частных домах, по крайней мере, один человек погиб и один был ранен.

За прошедшие сутки из-за вражеских обстрелов были также ранены два человека в городе Дергачи, один - в поселке Печенеги, двое - в поселке Малиновка. В Киевском районе Харькова было повреждено промышленное здание, но никто не пострадал.

"Сейчас враг усилил обстрелы. Поэтому нельзя игнорировать сигналы тревоги. Поручил регулярно проверять по районам систему оповещения. Отдельно подчеркиваю необходимость соблюдения светомаскировки во время комендантского часа", - добавил глава ОВА.

Напомним, что 8 июня российские войска обстреляли упомянутые Печенеги из ракетных систем залпового огня "Град": тогда тоже не обошлось без жертв.