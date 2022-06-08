Войска РФ обстреляли из "Градов" поселок Печенеги Харьковской области: не обошлось без жертв (ФОТО)

Один человек погиб и еще один ранен в результате обстрела российскими войсками утром 8 июня поселка Печенеги Харьковской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Печенежской поселковой общины Александр Гусаров.

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"Орки продолжают уничтожать нашу общину, людей, фермерские хозяйства и домовладения! Сегодня утром они нанесли подлый удар из "Градов" и минометов по пгт Печенеги! Результат: один погибший и один раненый! Это были невинные гражданские люди, жители нашей общины!" – написал он.

Кроме того, по словам поселкового головы, в результате прямого попадания была повреждена критическая инфраструктура, а именно водопровод и линии электросети.

"В настоящее время работает оперативно-следственная группа! Также комиссия поселкового совета проводит обследование повреждений и фиксирует нанесение ущерба!" – отметил Гусаров.

После этого он также сообщил, что электрики начали возобновлять электроснабжение на поврежденных вражескими "Градами" участках, опубликовав соответствующие фото.

Напомним также, что 6 июня сообщалось, в частности, о ракетных ударах по Лозовой, а также по Дергачевской общине возле Харькова, где по крайней мере один человек погиб и один был ранен.