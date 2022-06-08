- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Войска РФ обстреляли из "Градов" поселок Печенеги Харьковской области: не обошлось без жертв (ФОТО)
Один человек погиб и еще один ранен в результате обстрела российскими войсками утром 8 июня поселка Печенеги Харьковской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Печенежской поселковой общины Александр Гусаров.
"Орки продолжают уничтожать нашу общину, людей, фермерские хозяйства и домовладения! Сегодня утром они нанесли подлый удар из "Градов" и минометов по пгт Печенеги! Результат: один погибший и один раненый! Это были невинные гражданские люди, жители нашей общины!" – написал он.
Кроме того, по словам поселкового головы, в результате прямого попадания была повреждена критическая инфраструктура, а именно водопровод и линии электросети.
"В настоящее время работает оперативно-следственная группа! Также комиссия поселкового совета проводит обследование повреждений и фиксирует нанесение ущерба!" – отметил Гусаров.Подписывайтесь на наш YouTube канал
После этого он также сообщил, что электрики начали возобновлять электроснабжение на поврежденных вражескими "Градами" участках, опубликовав соответствующие фото.
Напомним также, что 6 июня сообщалось, в частности, о ракетных ударах по Лозовой, а также по Дергачевской общине возле Харькова, где по крайней мере один человек погиб и один был ранен.