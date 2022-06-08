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Війська РФ обстріляли з "Градів" селище Печеніги на Харківщині: не обійшлося без жертв (ФОТО)
Одна людина загинула та ще одну поранено внаслідок обстрілу російськими військами вранці 8 червня селища Печеніги Харківської області. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Печенізької селищної громади Олександр Гусаров.
"Орки продовжують знищувати нашу громаду, людей, фермерські господарства та домоволодіння! Сьогодні вранці вони нанесли підлий удар з "Градім" та мінометів по смт Печеніги! Результат: один загиблий та один поранений! Це були невинні цивільні люди, мешканці нашої громади!" - написав він.
Крім того, за словами селищного голови, внаслідок прямого влучення була пошкоджена критична інфраструктура, а саме водогін та лінії електромережі.
"На даний час працює оперативно-слідча група! Також комісія селищної ради проводить обстеження пошкоджень та фіксує нанесення збитків!" - зазначив Гусаров.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Після цього він також повідомив, що електрики почали відновлювати електропостачання на пошкоджених ворожими "Градами" ділянках, опублікувавши відповідні фото.
Нагадаємо також, що 6 червня повідомлялося, зокрема, про ракетні удари по Лозовій, а також по Дергачівській громаді біля Харкова, де принаймні одна людина загинула і одну було поранено.