РФ продовжує обстріли Харківщини: в Лозовій ракети влучили по критичних об'єктах, у інших містах є жертви

Внаслідок ракетних ударів по Лозовій Харківської області у ніч на 6 квітня було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомив у відеозверненні мер міста Сергій Зеленський.

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За його словами, також пошкоджено дві школи та три дитячі садки, "значну частину" багатоповерхових будинків та гуртожитки, в яких проживали переселенці. Обійшлося без жертв. Мер додав, що в деяких кварталах через обстріл немає електрики, проте це питання вирішується.

У свою чергу Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області повідомляє, що 6 червня внаслідок чергового обстрілу Дергачівської громади ворожий снаряд також влучив до одного з об'єктів критичної інфраструктури. Будівля зазнала руйнування. Відомо про одного загиблого та одного пораненого.

Раніше у відомстві повідомили, що за добу з 5 по 6 червня рятувальники Харківського гарнізону сім разів виїжджали на пожежі, викликані обстрілами, у тому числі три такі випадки зафіксовано в Ізюмському районі та по одному у Чугуївському, Харківському, Красноградському та Лозовському.

Зокрема, на території Старовірівської громади Красноградського району, розташованої на південний захід від Харкова, ворог вдарив по одному із приватних підприємств. Там почалася пожежа, що охопила сім вантажних, шість легкових автомобілів та 10 причепів.

Загальна площа займання становила близько 500 квадратних метрів. Вибухом зруйновано одну будівлю. З вогнем майже п'ять годин боролися чотири пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС. Постраждали двоє людей, їх було госпіталізовано.

При цьому начальник обласної військової адміністрації Олег Синегубов повідомив у своєму Telegram-каналі, що минулої доби окупанти обстрілювали з РСЗВ Салтівський та Слобідський райони Харкова, Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони області. У Харкові є влучення в житловий будинок. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

В області пошкоджено житлові будинки, громадські будівлі, автомобілі, об'єкти критичної інфраструктури. У Балаклії загинула одна людина і семеро було поранено, у Чугуєві – один загиблий та один поранений, у Харківському районі одна людина загинула у селі Черкаська Лозова, а двоє було поранено у селі Слобожанське.