РФ продолжает обстрелы Харьковщины: в Лозовой ракеты попали по критическим объектам, в других городах есть жертвы

В результате ракетных ударов по Лозовой Харьковской области в ночь на 6 апреля были повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил в видеообращении мэр города Сергей Зеленский.

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По его словам, также повреждены две школы и три детских сада, "значительная часть" многоэтажных домов и общежития, в которых проживали переселенцы. Обошлось без жертв. Мэр добавил, что в некоторых кварталах из-за обстрела нет электричества, однако этот вопрос решается.

В свою очередь, Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области сообщает, что 6 июня в результате очередного обстрела Дергачевской общины вражеский снаряд также попал в один из объектов критической инфраструктуры. Здание потерпело разрушения. Известно об одном погибшем и одном раненом.

Ранее в ведомстве сообщили, что за сутки с 5 по 6 июня спасатели Харьковского гарнизона семь раз выезжали на пожары, вызванные обстрелами, в том числе три таких случая зафиксировано в Изюмском районе и по одному в Чугуевском, Харьковском, Красноградском и Лозовском.

В частности, на территории Староверовской общины Красноградского района, расположенной на юго-запад от Харькова, враг ударил по одному из частных предприятий. Там начался пожар, охвативший семь грузовых, шесть легковых автомобилей и 10 прицепов.

Общая площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. Взрывом разрушено одно здание. С огнем почти пять часов боролись четыре пожарно-спасательных подразделения ГСЧС. Пострадали два человека, они были госпитализированы.

При этом начальник областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале, что за минувшие сутки оккупанты обстреливали из РСЗО Салтовский и Слободской районы Харькова, Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы области. В Харькове есть попадание в жилой дом. По предварительным данным, никто не пострадал.

В области повреждены жилые дома, общественные здания, автомобили, объекты критической инфраструктуры. В Балаклее погиб один человек и семь было ранено, в Чугуеве – один погибший и один раненый, в Харьковском районе один человек погиб в селе Черкасская Лозовая, а двое были ранены в селе Слобожанское.