Армия РФ нанесла ракетный удар по Харьковской области: уничтожили склад сельхозпродукции

Российские оккупационные войска 11 мая нанесли ракетный удар по Лозовской громаде Харьковской области. Об этом сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский в своем Facebook.

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В результате атаки погиб один мирный житель. Ракету запустили по складу сельскохозяйственной продукции, который в результате загорелся. Склад уничтожен полностью.

"В настоящее время наземной опасности для Лозовской громады и города нет, но есть ракетная опасность", — отметил Зеленский.

Также 11 мая захватчики нанесли ракетный удар по Полтавской области и по Краматорскому. В городе из-за вражеских обстрелов был поврежден состав с аммиачной селитрой, угрозы жизни жителей Славянской общины нет. Но руководство просит ограничить пребывание на открытом воздухе и закрыть окна сроком в сутки.