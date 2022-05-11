Оккупанты нанесли удар по Краматорскому району: был поврежден склад с аммиачной селитрой

Армия Российской Федерации нанесла удар по Краматорскому району. Из-за вражеских обстрелов был поврежден состав с аммиачной селитрой.

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Об этом сообщает Cлавянская городская военно-гражданская администрация.

"Из-за вражеских обстрелов в Краматорском районе был поврежден склад с аммиачной селитрой", - говорится в сообщении.

В городской администрации отметили, что угрозы жизни жителей Славянской общины нет. Но руководство просит ограничить пребывание на открытом воздухе и закрыть окна сроком в сутки.

Напомним, в ночь на четверг, 5 мая, по Краматорску нанесли ракетный удар. Серьезные повреждения получили три пятиэтажных здания, школа и садик, в частности, было повреждено более 800 квартир.