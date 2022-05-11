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Враги нанесли ракетные удары по Славянску
Российские военные нанесли ракетные удары по Славянску Донецкой области. Об этом на Facebook сообщил мер Славянска Вадим Лях.
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"Враг нанес ракетные удары по двум микрорайонам города. К счастью, обошлось без жертв. Степень разрушений уточняем. Берегите себя! Соблюдайте спокойствие. Не выставляйте видео и фото результаты обстрелов", - написал мер.
Напомним, 10 мая российские военные обстреляли школу-интернат в городе Горском Луганской области.
При этом наибольшая активность российских оккупантов 10 мая наблюдалась на Слобожанском и Донецком направлениях. В частности, враг сосредоточил усилия на том, чтобы не допустить дальнейшее продвижение украинских войск в направлении государственной границы в Харьковской области.Подписывайтесь на наш YouTube канал