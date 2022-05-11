Вороги завдали ракетних ударів по Слов'янську

Російські військові завдали ракетних ударів по Слов'янську Донецької області. Про це на Facebook повідомив мер Слов'янська Вадим Лях.

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"Ворог завдав ракетних ударів по двох мікрорайонах міста. На щастя, обійшлося без жертв. Ступінь руйнувань уточнюємо. Бережіть себе! Дотримуйтесь спокою. Не виставляйте відео та фото результати обстрілів", - написав мер.

Нагадаємо, 10 травня російські військові обстріляли школу-інтернат у місті Гірському Луганській області.

При цьому найбільша активність російських окупантів 10 травня спостерігалася на Слобожанському та Донецькому напрямках. Зокрема, ворог зосередив зусилля на тому, щоб не допустити подальшого просування українських військ у напрямку державного кордону на Харківщині.