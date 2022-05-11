Враги обстреляли школу-интернат на Луганщине

Российские военные обстреляли школу-интернат в городе Горском Луганской области. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

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"Россияне открыли огонь по Горному. Есть попадание в здание специальной областной школы, где учились дети с особыми потребностями. Заведение с современным ремонтом и новым оборудованием. Был – "благодаря" россиянам. К счастью, воспитанников школы мы заранее эвакуировали", — написал Гайдай.

По его словам, 10 мая враг 15 раз открывал огонь по жилым кварталам и инфраструктуре области.

Так, в Северодонецке поврежден магистральный газопровод - город остался без голубого топлива. Вторые сутки нет и света.

Во Врубовке – шесть жилых домов, а также дом культуры. В Рубежном – три многоэтажки, в Лисичанске – две. В Северодонецке – здание гостиницы и многоэтажка.

На Северодонецком направлении россияне безуспешно попытались установить контроль над Рубежным.

Напомним, в Луганской области украинские военные отбили 12 атак врага, а силы противовоздушной обороны сбили вертолет "Ми-24" и три беспилотника “Орлан-10”.