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В Луганской области военные отбили 12 атак врага, сбили один вертолет и три беспилотника
В Луганской области украинские военные отбили 12 атак врага, а силы противовоздушной обороны сбили вертолет "Ми-24" и три беспилотника “Орлан-10”. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Луганской обласной военной администрации Сергей Гайдай.
"На фронте Луганщины и Донбасса отбито 12 атак врага: уничтожено 12 танков, четыре артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и семь автомобилей", — написал Гайдай утром 11 мая.
По его словам, подразделения ПВО также сбили один вражеский вертолет Ми-24 и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Напомним, 10 мая Гайдай заявил, что из-за обстрелов российские войск населенные пункты Луганщины остались без коммуникаций.Подписывайтесь на наш YouTube канал
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