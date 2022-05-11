В Луганской области военные отбили 12 атак врага, сбили один вертолет и три беспилотника

В Луганской области украинские военные отбили 12 атак врага, а силы противовоздушной обороны сбили вертолет "Ми-24" и три беспилотника “Орлан-10”. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Луганской обласной военной администрации Сергей Гайдай.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"На фронте Луганщины и Донбасса отбито 12 атак врага: уничтожено 12 танков, четыре артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и семь автомобилей", — написал Гайдай утром 11 мая.

По его словам, подразделения ПВО также сбили один вражеский вертолет Ми-24 и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Напомним, 10 мая Гайдай заявил, что из-за обстрелов российские войск населенные пункты Луганщины остались без коммуникаций.

Российские военные на территории оккупированной Кременной Луганской области "освобождают" помещения учебных заведений и больниц. Краденое спустя вывозят в страну-агрессор РФ.