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У Луганській області військові відбили 12 атак ворога, збили один гелікоптер і три безпілотники
У Луганській області українські військові відбили 12 атак ворога, а сили протиповітряної оборони збили гелікоптер "Мі-24" та три безпілотники "Орлан-10". Про це у своєму телеграм-каналі написав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"На фронті Луганщини та Донбасу відбито 12 атак ворога: знищено 12 танків, чотири артилерійські системи, 19 одиниць бойової броньованої техніки, дві одиниці спеціальної інженерної техніки та сім автомобілів", - написав Гайдай вранці 11 травня.
За його словами, підрозділи ППО також збили один ворожий гелікоптер Мі-24 і три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Нагадаємо, 10 травня Гайдай заявив, що через обстріл російські військ населені пункти Луганщини залишилися без комунікацій .Підписуйтесь на наш Telegram канал
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