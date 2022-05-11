Вороги обстріляли школу-інтернат на Луганщині

Російські військові обстріляли школу-інтернат у місті Горському Луганській області. Про це у своєму телеграм-каналі написав голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

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"Росіяни відкрили вогонь по Гірному. Є влучення в будівлю спеціальної обласної школи, де навчалися діти з особливими потребами. Заклад із сучасним ремонтом та новим обладнанням. Був – "завдяки" росіянам. На щастя, вихованців школи ми заздалегідь евакуювали", - написав Гайдай. .

За його словами, 10 травня ворог 15 разів відкривав вогонь по житлових кварталах та інфраструктурі області.

Так, у Сєвєродонецьку пошкоджено магістральний газопровід – місто залишилося без блакитного палива. Другої доби немає і світла.

У Врубівці – шість житлових будинків, а також будинок культури. У Рубіжному – три багатоповерхівки, у Лисичанську – дві. У Сєвєродонецьку – будівля готелю та багатоповерхівка.

На Сєвєродонецькому напрямку росіяни безуспішно спробували встановити контроль над Рубіжним.

Нагадаємо, на Луганщині українські військові відбили 12 атак ворога, а сили протиповітряної оборони збили вертоліт "Мі-24" та три безпілотники “Орлан-10”.