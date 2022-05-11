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Категорія
Політика
Дата публікації

Окупанти завдали удару по Краматорському району: було пошкоджено склад з аміачною селітрою

Cлов'янська міська військово-цивільна адміністрація, удар по Краматорському району, Краматорськ вибух, аміачна селітра
Фото: Окупанти завдали удару по Краматорському району

Армія Російської Федерації завдала удару по Краматорському району. Через ворожі обстріли було пошкоджено склад з аміачною селітрою. 

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Про це повідомляє Cлов'янська міська військово-цивільна адміністрація.  

"Через ворожі обстріли у Краматорському районі було пошкоджено склад з аміачною селітрою", - йдеться у повідомленні. 

У міській адміністрації наголосили, що загрози для життя мешканців Слов‘янської громади немає. Але керівництво просить обмежити перебування на відкритому повітрі та щільно зачинити вікна терміном на добу. 

Нагадаємо, в ніч на четвер, 5 травня, по Краматорську завдали ракетного удару. Серйозні пошкодження отримали три п'ятиповерхові будівлі, школа та садок, зокрема, було пошкоджено понад 800 квартир

Автор:
Анастасія Дєдковська