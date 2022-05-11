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Окупанти завдали удару по Краматорському району: було пошкоджено склад з аміачною селітрою
Армія Російської Федерації завдала удару по Краматорському району. Через ворожі обстріли було пошкоджено склад з аміачною селітрою.
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Про це повідомляє Cлов'янська міська військово-цивільна адміністрація.
"Через ворожі обстріли у Краматорському районі було пошкоджено склад з аміачною селітрою", - йдеться у повідомленні.
У міській адміністрації наголосили, що загрози для життя мешканців Слов‘янської громади немає. Але керівництво просить обмежити перебування на відкритому повітрі та щільно зачинити вікна терміном на добу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, в ніч на четвер, 5 травня, по Краматорську завдали ракетного удару. Серйозні пошкодження отримали три п'ятиповерхові будівлі, школа та садок, зокрема, було пошкоджено понад 800 квартир.