Армія РФ завдала ракетного удару по Харківській області: знищили склад сільгосппродукції

Російські окупаційні війська 11 травня завдали ракетного удару по Лозовській громаді Харківської області. Про це повідомив мер Лозової Сергій Зеленський у своєму Facebook.

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Внаслідок атаки загинув один мирний житель. Ракету запустили по складові сільськогосподарської продукції, який у результаті загорівся. Склад знищено повністю.

"Наразі наземної небезпеки для Лозівської громади та міста немає, але є ракетна небезпека", - зазначив Зеленський.

Також 11 травня загарбники завдали ракетного удару по Полтавській області та по Краматорському. У місті через ворожі обстріли було пошкоджено склад із аміачною селітрою, загрози життю жителів Слов'янської громади немає. Але керівництво просить обмежити перебування на відкритому повітрі та закрити вікна терміном на добу.