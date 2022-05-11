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Збройні сили України звільнили селище у Харківській області
У ході успішних дій підрозділів ЗСУ звільнено населений пункт Питомник Харківської області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму зведенні за 11 травня.
На Харківському напрямку противник взагалі наступальних дій не веде, а навпаки, відступає.
Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синегубов зазначив, що завдяки успішним діям ЗСУ та звільненню низки населених пунктів у Харкові зараз відносно тихо. Ворог завдає основних ударів по населеним пунктам області.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у розмові з генералом США Марком Міллі, що Збройні сили України пішли у контрнаступ на Ізюмському та Харківському напрямках.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Незабаром стало відомо, що саме на цих напрямках українські військові вже почали застосовувати важку зброю, нещодавно поставленою від союзників.