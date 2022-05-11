Вооруженные силы Украины освободили поселок в Харьковской области

В ходе успешных действий подразделений ВСУ освобожден населенный пункт Питомник Харьковской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своей сводке за 11 мая.

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На Харьковском направлении противник вообще наступательных действий не ведет, а, наоборот, отступает.

"Оккупанты перешли к обороне с целью замедления темпа наступления наших войск", — отметили в Генштабе.

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов отметил, что благодаря успешным действиям ВСУ и освобождению ряда населенных пунктов в Харькове сейчас относительно тихо. Враг наносит основные удары по населенным пунктам области.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в разговоре с генералом США Марком Милли, что Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление на Изюмском и Харьковском направлениях.

Вскоре стало известно, что именно на этих направлениях украинские военные уже начали применять тяжелое оружие, недавно поставленное от союзников.