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Вооруженные силы Украины освободили поселок в Харьковской области
В ходе успешных действий подразделений ВСУ освобожден населенный пункт Питомник Харьковской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своей сводке за 11 мая.
На Харьковском направлении противник вообще наступательных действий не ведет, а, наоборот, отступает.
Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов отметил, что благодаря успешным действиям ВСУ и освобождению ряда населенных пунктов в Харькове сейчас относительно тихо. Враг наносит основные удары по населенным пунктам области.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в разговоре с генералом США Марком Милли, что Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление на Изюмском и Харьковском направлениях.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Вскоре стало известно, что именно на этих направлениях украинские военные уже начали применять тяжелое оружие, недавно поставленное от союзников.