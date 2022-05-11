- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Злочинність
- Дата публікації
-
РФ завдала ракетного удару з літака по Полтавщині
В середу ввечері, 11 травня, армія РФ завдала ракетного удару по Полтавській області, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін в Telegram.
"Полтавський район. Ракетний удар із ворожого літака. З'ясовуємо деталі про руйнування та постраждалих", – написав він.
Втім, відмітимо, що і вранці 7 травня окупаційні війська РФ запустили одразу дві ракети по Україні. Одну по місту Карлівка тієї ж Полтавської області, другу – по Харківській області.
Як повідомляв тоді Дмитро Лунін, в його регіоні ракета влучила в об'єкт інфраструктури.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що в середу армія Російської Федерації завдала удару по Краматорському району. Через ворожі обстріли було пошкоджено склад з аміачною селітрою.
У міській адміністрації наголосили, що загрози для життя мешканців Слов‘янської громади немає. Але керівництво просить обмежити перебування на відкритому повітрі та щільно зачинити вікна терміном на добу.