РФ нанесла ракетный удар с самолета по Полтавщине

В среду вечером, 11 мая, армия РФ нанесла ракетный удар по Полтавской области, сообщил глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин в Telegram.

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"Полтавский район. Ракетный удар с вражеского самолета. Выясняем детали о разрушениях и пострадавших", – написал он.

Впрочем, отметим, что и утром 7 мая оккупационные войска РФ запустили сразу две ракеты по Украине. Одну по городу Карловка той же Полтавской области, вторую – по Харьковской области.

Как сообщал тогда Дмитрий Лунин, в его регионе ракета попала в объект инфраструктуры.

Напомним, что в среду армия Российской Федерации нанесла удар по Краматорскому району. Из-за вражеских обстрелов был поврежден состав с аммиачной селитрой.

В городской администрации подчеркнули, что угрозы жизни жителей Славянской общины нет. Но руководство просит ограничить пребывание на открытом воздухе и закрыть окна сроком в сутки.