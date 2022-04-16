Мэр Лозовой призвал горожан эвакуироваться из-за повышения рисков атак с воздуха и опроверг взлом своего Facebook

Мэр города Лозовая Харьковской области Сергей Зеленский призвал жителей срочно уехать. Заявление было опубликовано на фоне того, как российские оккупанты распространили сообщение об угрозе ракетного удара по вокзалу города.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Внимание Лозовчане! Прошу срочно отъехать поездом Лозовая-Хмельницкий в 17:30", - написал он.

Позже он сообщил, что эвакуация жителей также будет организована автобусами в Павлоград. Сбор запланирован на 17:30 на площади в центре города (напротив лицея № 10), а также в 17:30 возле сквера Афганцев.

Пользователи под постами мэра массово стали писать, что его страницу могли взломать. Люди заволновались, так как незадолго до этого оккупанты распространили сообщение о готовящейся провокации при эвакуации на вокзале Лозовой.

Мэр в ответ записал видеообращение, в котором сообщил, что его призывы эвакуироваться - не фейк.

Он подтвердил информацию об эвакуации населения на поездах и автобусах, запланированную на 17:30 субботы, 16 апреля.

По его словам, наземной угрозы у Лозовой нет, но есть вероятность увеличенных ракетных обстрелов города и бомбардировок. Он также призвал горожан не паниковать.

Отметим, Минобороны страны-агрессора заявила, что ВСУ в ближайшее время планирует нанести удар с помощью комплекса "Точка-У" по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая. Оккупанты таким образом сами раскрывают свои планы. Отметим, Россия неоднократно прибегала к провокациям подобного характера для обвинений Украины.

Так, россияне нанесли удар по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области, в результате чего погибли 52 человека.