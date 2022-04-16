Мер Лозової закликав городян евакуюватися через підвищення ризиків атак з повітря та спростував злам свого Facebook

Мер міста Лозова Харківської області Сергій Зеленський закликав мешканців терміново виїхати. Заява була опублікована на тлі того, як російські окупанти поширили повідомлення про загрозу ракетного удару по вокзалу міста.

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"Увага, Лозовчани! Прошу терміново від'їхати поїздом Лозова - Хмельницький о 17:30", - написав він.

Пізніше він повідомив, що евакуацію жителів також буде організовано автобусами до Павлограда. Збір запланований на 17:30 на площі в центрі міста (навпроти ліцею № 10), а також о 17:30 біля скверу Афганців.

Користувачі під постами мера масово почали писати, що його сторінку могли зламати. Люди захвилювалися, оскільки незадовго до цього окупанти поширили повідомлення про підготовку провокації під час евакуації на вокзалі Лозової.

Мер у відповідь записав відеозвернення, в якому повідомив, що його заклики евакуюватися – не фейк.

Він підтвердив інформацію про евакуацію населення на поїздах та автобусах, заплановану на 17:30 суботи, 16 квітня.

За його словами, наземної загрози у Лозовій немає, але є ймовірність збільшених ракетних обстрілів міста та бомбардувань. Він також закликав городян не панікувати.

Зазначимо, Міноборони країни-агресора заявила, що ЗСУ найближчим часом планує завдати удару за допомогою комплексу "Точка-У" по скупченню біженців на залізничному вокзалі в населеному пункті Лозова. Окупанти таким чином самі розкривають свої плани. Зазначимо, Росія неодноразово вдавалася до провокацій такого характеру для звинувачень України.

Так, росіяни завдали удару по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області, внаслідок чого загинуло 52 особи.