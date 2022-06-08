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В Харькове в результате обстрела войсками РФ обрушился супермаркет (ФОТО)

В Харькове в результате обстрела войсками РФ обрушился супермаркет (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура

В ночь на 8 июня российские войска в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру в Харькове: в частности, в результате обстрела обрушился фасад и перекрытие двух этажей одного из супермаркетов в Индустриальном районе города.

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Как сообщает Харьковская областная прокуратура, прокуроры Немышлянской окружной прокуратуры Харькова совместно со следователями отдела полиции №1 Харьковского районного управления полиции №2, экспертами-криминалистами и экспертами-взрывотехниками из Словакии провели осмотр места происшествия.

Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса), его расследует областное управление Службы безопасности Украины.

Фото 2 — В Харькове в результате обстрела войсками РФ обрушился супермаркет (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 3 — В Харькове в результате обстрела войсками РФ обрушился супермаркет (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 4 — В Харькове в результате обстрела войсками РФ обрушился супермаркет (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 5 — В Харькове в результате обстрела войсками РФ обрушился супермаркет (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 6 — В Харькове в результате обстрела войсками РФ обрушился супермаркет (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 7 — В Харькове в результате обстрела войсками РФ обрушился супермаркет (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 8 — В Харькове в результате обстрела войсками РФ обрушился супермаркет (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура

Кроме того, сообщается, что УСБУ в Харьковской области расследует и произведенный около 20:30 7 июня обстрел Шевченковского района Харькова.

Там один из вражеских снарядов попал в гаражный кооператив, в результате чего получили ранения двое мужчин возрастом 45 и 55 лет. Поврежден ряд частных домовладений и автомобилей. К осмотру места происшествия районные прокуроры и следователи районного управления полиции №3 также привлекали экспертов из Словакии.

Фото 9 — В Харькове в результате обстрела войсками РФ обрушился супермаркет (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 10 — В Харькове в результате обстрела войсками РФ обрушился супермаркет (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 11 — В Харькове в результате обстрела войсками РФ обрушился супермаркет (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 12 — В Харькове в результате обстрела войсками РФ обрушился супермаркет (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 13 — В Харькове в результате обстрела войсками РФ обрушился супермаркет (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним также, что утром 8 июня российские войска обстреляли поселок Печенеги, расположенный к востоку от Харькова. В результате один местный житель погиб и еще один был ранен.

Автор:
Тимофей Беспятов