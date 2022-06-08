- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
У Харкові внаслідок обстрілу військами РФ обвалився супермаркет (ФОТО)
У ніч на 8 червня російські війська вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру в Харкові: зокрема, внаслідок обстрілу обвалився фасад та перекриття двох поверхів одного із супермаркетів в Індустріальному районі міста.
Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, прокурори Немишлянської окружної прокуратури Харкова спільно зі слідчими відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2, експертами-криміналістами та експертами-вибухотехніками зі Словаччини провели огляд місця події.
Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу), його розслідує обласне управління Служби безпеки України.
Крім того, повідомляється, що УСБУ у Харківській області розслідує і здійснений близько 20:30 7 червня обстріл Шевченківського району Харкова.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Там один із ворожих снарядів потрапив у гаражний кооператив, внаслідок чого отримали поранення двоє чоловіків віком 45 та 55 років. Пошкоджено низку приватних домоволодінь та автомобілів. До огляду місця події районні прокурори та слідчі районного управління поліції №3 також залучали експертів зі Словаччини.
Нагадаємо також, що вранці 8 червня російські війська обстріляли селище Печеніги, розташоване на схід від Харкова. Внаслідок цього один місцевий житель загинув і ще один був поранений.