У Харкові внаслідок обстрілу військами РФ обвалився супермаркет (ФОТО)

У ніч на 8 червня російські війська вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру в Харкові: зокрема, внаслідок обстрілу обвалився фасад та перекриття двох поверхів одного із супермаркетів в Індустріальному районі міста.

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Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, прокурори Немишлянської окружної прокуратури Харкова спільно зі слідчими відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2, експертами-криміналістами та експертами-вибухотехніками зі Словаччини провели огляд місця події.

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу), його розслідує обласне управління Служби безпеки України.

Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

Крім того, повідомляється, що УСБУ у Харківській області розслідує і здійснений близько 20:30 7 червня обстріл Шевченківського району Харкова.

Там один із ворожих снарядів потрапив у гаражний кооператив, внаслідок чого отримали поранення двоє чоловіків віком 45 та 55 років. Пошкоджено низку приватних домоволодінь та автомобілів. До огляду місця події районні прокурори та слідчі районного управління поліції №3 також залучали експертів зі Словаччини.

Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо також, що вранці 8 червня російські війська обстріляли селище Печеніги, розташоване на схід від Харкова. Внаслідок цього один місцевий житель загинув і ще один був поранений.