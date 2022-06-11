На Харківщині через влучання російського снаряду загинули п'ятеро мешканів будинку

Внаслідок російського обстрілу села Коробочкине Чугуївського району ввечері 10 червня загинули п'ять цивільних осіб, які в ньому проживали в одному з приватних будинків, а саме домоволодіння було повністю зруйноване.

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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник слідчого управління Головного управління поліції у Харківській області Сергій Болвінов.

Вранці ж у суботу начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляючи у своєму Telegram-каналі про цей випадок, зазначав, що рятувальники вилучили з-під завалів будинку тіла двох загиблих чоловіків та двох жінок. Ще одна людина була поранена.

Зазначимо, що це вже не перший обстріл Коробочкиного: про такі випадки начальник ОВА повідомляв, зокрема, 2, 8 та 9 червня. Зокрема, згідно з повідомленням Синєгубова 8 червня, через влучання снарядів сталися пожежі в приватних будинках, принаймні одна людина загинула та одна була поранена.

Минулої ж доби через ворожі обстріли було також поранено двох людей в місті Дергачі, одну - в селищі Печеніги, двох - в селищі Малинівка. В Київському районі Харкова було пошкоджено промислову будівлю, але ніхто не постраждав.

"Зараз ворог посилив обстріли. Тому не можна ігнорувати сигнали тривоги. Доручив регулярно перевіряти по районах систему оповіщення. Окремо наголошую на необхідності дотримуватися світломаскування під час комендантської години", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, що 8 червня російські війська обстріляли згадані Печеніги з ракетних систем залпового вогню "Град": тоді теж не обійшлося без жертв.