На Харківщині росіяни обстріляли дитячий табір (ФОТО)

У ніч з 11 на 12 червня 2022 року внаслідок обстрілу російськими військами було пошкоджено три корпуси оздоровчого дитячого табіру у Чугуївському районі.

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Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, прокурори Чугуївської окружної прокуратури спільно зі слідчими Чугуївського райуправління поліції провели огляд місця події.

Надалі слідчі управління Служби безпеки України в Харківській області розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, що минулої доби від ворожих обстрілів у Чугуївському районі загинула принаймні одна людина.

10 ж червня в селі внаслідок російського обстрілу села Коробочкине Чугуївського району було вбито одразу п'ятьох людей, що проживали в одному з приватних будинків.