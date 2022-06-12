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- Війна Війна
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На Харківщині росіяни обстріляли дитячий табір (ФОТО)
У ніч з 11 на 12 червня 2022 року внаслідок обстрілу російськими військами було пошкоджено три корпуси оздоровчого дитячого табіру у Чугуївському районі.
Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, прокурори Чугуївської окружної прокуратури спільно зі слідчими Чугуївського райуправління поліції провели огляд місця події.
Надалі слідчі управління Служби безпеки України в Харківській області розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).
Нагадаємо, що минулої доби від ворожих обстрілів у Чугуївському районі загинула принаймні одна людина.Підписуйтеся на наш YouTube канал
10 ж червня в селі внаслідок російського обстрілу села Коробочкине Чугуївського району було вбито одразу п'ятьох людей, що проживали в одному з приватних будинків.