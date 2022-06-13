Войска РФ целенаправленно обстреливали Харьков запрещенными кассетными боеприпасами, - Amnesty International

Сотни мирных жителей погибли в Харькове в результате применения российской армией кассетных бомб и неуправляемых ракет. Об этом идет речь в отчете международной правозащитной организации Amnesty International.

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Так, правозащитники указывают, что обстрелы жилых районов Харькова, которые имеют место, являются неизбирательными ударами, а это считается военным преступлением.

Amnesty International утверждает, что располагает неопровержимыми доказательствами многократного применения российской армией кассетных бомб и противопехотных мин, запрещенных международными конвенциями. Россия факт применения запрещенных боеприпасов неоднократно отрицала.

Сообщается, что Amnesty International опросил около 160 харьковчан, среди которых пострадавшие от обстрелов, свидетели, родные жертв, а также врачи, и задокументировали по меньшей мере 28 случаев неизбирательных ударов по Харькову со стороны России.

Также в отчете отмечается, что неуправляемые ракеты установок "Град" и "Ураган", которые российская армия широко использует в войне против Украины, не способны точно поражать цель, часто отклоняясь от нее более чем на 100 метров.

Amnesty International отмечает, что в жилых районах, где дома стоят на расстоянии всего в нескольких метрах друг от друга, использование таких ракет и обычной артиллерии неизбежно приводит к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Кассетные бомбы снабжены элементами, которые при подрыве в воздухе поражают площадь в сотни квадратных метров, объясняют в организации.

"Неоднократное использование широко запрещенных кассетных боеприпасов шокирует и является еще одним свидетельством полного пренебрежения жизнью гражданских. Российские силы, ответственные за эти ужасные атаки, должны быть привлечены к ответственности за свои действия, а жертвы и их семьи должны получить полную компенсацию", – заявила старшая советница Amnesty International по реагированию на кризисные ситуации Донателла Ровера.

Напомним, что полиция Украины расследует уголовные производства по фактам гибели более 12 тысяч украинцев, 1200 тел, в том числе найденных в братских могилах, еще не идентифицированы.