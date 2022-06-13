1200 тіл загиблих українців ще не ідентифіковано, - голова Нацполіції

Поліція України розслідує кримінальні провадження за фактами загибелі понад 12 тисяч українців, 1200 тіл, у тому числі знайдених у братських могилах, ще не ідентифіковані.

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Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україні" повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"По Україні ми отримали повідомлення, відкрили відповідні кримінальні провадження щодо загибелі понад 12 тисяч людей, знайдених, зокрема, у братських могилах", - розповів Клименко.

За його словами, понад 1500 цивільних загинули лише на території Київської області.

"У Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці була маса вбитих людей, які лежали прямо на вулицях - снайпери розстрілювали їх з танків, з бронетранспортерів, незважаючи на білі пов'язки, які російські військові змушували людей носити", - каже голова Нацполіції.

Клименко додав, що велику кількість людей було знайдено загиблими від мінно-вибухових травм у своїх будинках та квартирах.

Щодо братських могил, за словами Клименка, поки що рано говорити називати конкретні цифри, оскільки щотижня правоохоронці знаходять по кілька тіл.

"У Бучі в одній такій могилі було поховано 116 людей, були поховання поменше – по 5-7 осіб. Жителі збирали тіла загиблих та ховали у парках", - додав він.

За словами голови Нацполіції, загалом приблизно 75% загиблих – це чоловіки, близько 2% – діти, решта – жінки.

"Це громадянське населення, люди не мали жодного відношення до військових чи правоохоронних структур", - каже Клименко.

Нагадаємо, що у середині травня під Макаровим у Київській області поліція виявила масове поховання.