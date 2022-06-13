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1200 тіл загиблих українців ще не ідентифіковано, - голова Нацполіції
Поліція України розслідує кримінальні провадження за фактами загибелі понад 12 тисяч українців, 1200 тіл, у тому числі знайдених у братських могилах, ще не ідентифіковані.
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україні" повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.
"По Україні ми отримали повідомлення, відкрили відповідні кримінальні провадження щодо загибелі понад 12 тисяч людей, знайдених, зокрема, у братських могилах", - розповів Клименко.
За його словами, понад 1500 цивільних загинули лише на території Київської області.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"У Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці була маса вбитих людей, які лежали прямо на вулицях - снайпери розстрілювали їх з танків, з бронетранспортерів, незважаючи на білі пов'язки, які російські військові змушували людей носити", - каже голова Нацполіції.
Клименко додав, що велику кількість людей було знайдено загиблими від мінно-вибухових травм у своїх будинках та квартирах.
Щодо братських могил, за словами Клименка, поки що рано говорити називати конкретні цифри, оскільки щотижня правоохоронці знаходять по кілька тіл.
"У Бучі в одній такій могилі було поховано 116 людей, були поховання поменше – по 5-7 осіб. Жителі збирали тіла загиблих та ховали у парках", - додав він.
За словами голови Нацполіції, загалом приблизно 75% загиблих – це чоловіки, близько 2% – діти, решта – жінки.
"Це громадянське населення, люди не мали жодного відношення до військових чи правоохоронних структур", - каже Клименко.
Нагадаємо, що у середині травня під Макаровим у Київській області поліція виявила масове поховання.