1200 тел погибших украинцев еще не идентифицированы, - глава Нацполиции

Полиция Украины расследует уголовные производства по фактам гибели более 12 тысяч украинцев, 1200 тел, в том числе найденных в братских могилах, еще не идентифицированы.

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Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"По Украине мы получили сообщения, открыли соответствующие уголовные производства по гибели более 12 тысяч человек, найденных, в частности, в братских могилах", - рассказал Клименко.

По его словам, более 1500 гражданских погибли только на территории Киевской области.

"В Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке была масса убитых людей, лежавших прямо на улицах – снайперы расстреливали их из танков, из бронетранспортеров, несмотря на белые повязки, которые российские военные заставляли людей носить", - говорит глава Нацполиции.

Клименко добавил, что большое количество людей были найдены погибшими от минно-взрывных травм в своих домах и квартирах.

Что касается братских могил, по словам Клименко, пока еще рано говорить называть конкретные цифры, так как каждую неделю правоохранители находят по нескольку тел.

"В Буче в одной такой могиле было похоронено 116 человек, были захоронения поменьше – по 5-7 человек. Жители собирали тела погибших и хоронили в парках", - добавил он.

По словам главы Нацполиции, в общей сложности примерно 75% погибших - это мужчины, около 2% - дети, остальные - женщины.

"Это гражданское население, люди не имели никакого отношения к военным или правоохранительным структурам", - говорит Клименко.

Напомним, что в середине мая под Макаровым в Киевской области полиция обнаружила массовое захоронение.