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1200 тел погибших украинцев еще не идентифицированы, - глава Нацполиции
Полиция Украины расследует уголовные производства по фактам гибели более 12 тысяч украинцев, 1200 тел, в том числе найденных в братских могилах, еще не идентифицированы.
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
"По Украине мы получили сообщения, открыли соответствующие уголовные производства по гибели более 12 тысяч человек, найденных, в частности, в братских могилах", - рассказал Клименко.
По его словам, более 1500 гражданских погибли только на территории Киевской области.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"В Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке была масса убитых людей, лежавших прямо на улицах – снайперы расстреливали их из танков, из бронетранспортеров, несмотря на белые повязки, которые российские военные заставляли людей носить", - говорит глава Нацполиции.
Клименко добавил, что большое количество людей были найдены погибшими от минно-взрывных травм в своих домах и квартирах.
Что касается братских могил, по словам Клименко, пока еще рано говорить называть конкретные цифры, так как каждую неделю правоохранители находят по нескольку тел.
"В Буче в одной такой могиле было похоронено 116 человек, были захоронения поменьше – по 5-7 человек. Жители собирали тела погибших и хоронили в парках", - добавил он.
По словам главы Нацполиции, в общей сложности примерно 75% погибших - это мужчины, около 2% - дети, остальные - женщины.
"Это гражданское население, люди не имели никакого отношения к военным или правоохранительным структурам", - говорит Клименко.
Напомним, что в середине мая под Макаровым в Киевской области полиция обнаружила массовое захоронение.