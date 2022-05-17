Под Макаровым в Киевской области полиция обнаружила массовое захоронение

Возле Макарова Бучанского района Киевской области полиция обнаружила тела трех убитых российскими оккупантами мирных жителей. Среди убитых – гражданин Чехии.

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В Бучанском районе полиция обнаружила и осмотрела тела трех убитых российскими оккупантами мирных лиц. Захоронение нашли по обе стороны дороги неподалеку от Макарова, где в период боевых действий размещались позиции россиян. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

В яме находились тела трех мужчин, среди которых один иностранец. Погибшие были расстреляны оккупантами в разные части тела. Наряду с захоронением была обнаружена растяжка с гранатой "Ф-1", которую оставили оккупанты.

"Два человека были убиты в голову, один человек в живот. На месте захоронения нашли документы одного из погибших – гражданин Чехии. Имеются его соответствующие данные. Остальные два человека не установлены в настоящее время, но они были в гражданской одежде", - говорится в сообщении.

Установлено, что гражданин Чехии еще до войны работал в Украине дальнобойщиком, а с началом боевых действий приехал в нашу страну помогать в качестве волонтера. 3 марта иностранец перестал выходить на связь. На родине у 49-летнего иностранца оставались жена и брат.

Также неподалеку села Раковка полицейские обнаружили тело еще одного расстрелянного местного жителя. Жертвой стал бывший оперативный работник органов внутренних дел, находившийся на пенсии. В период оккупации мужчина вышел за дровами и не вернулся. Как оказалось, солдаты РФ раздели мужчину и расстреляли. Погибшего похоронили в поле рядом с боевыми позициями агрессоров.

"Это очередной факт, подтверждающий, что российские военные похищали людей даже из собственных домов. На теле погибшего криминалисты обнаружили следы пыток. Четко зафиксировали также и наличие огнестрельных ранений в область туловища", - рассказал начальник полиции Киевщины.

Напомним, что ранее около поселка Макаров Киевской области также было обнаружено захоронение с тремя телами мирных жителей, убитых выстрелами в голову.