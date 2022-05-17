Під Макаровим у Київській області поліція виявила масове поховання

Біля Макарова Бучанського району Київської області поліція виявила тіла трьох убитих російськими окупантами мирних жителів. Серед убитих – громадянин Чехії.

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У Бучанському районі поліція виявила та оглянула тіла трьох убитих російськими окупантами мирних осіб. Поховання знайшли по обидва боки дороги неподалік Макарова, де в період бойових дій розміщувалися позиції росіян. Про це повідомили у поліції Київської області.

У ямі були тіла трьох чоловіків, серед яких один іноземець. Загиблих було розстріляно окупантами в різні частини тіла. Поряд із похованням було виявлено розтяжку з гранатою "Ф-1", яку залишили окупанти.

"Двоє людей було вбито в голову, одну людину в живіт. На місці поховання знайшли документи одного з загиблих – громадянин Чехії. Є його відповідні дані. Інші дві людини не встановлені в даний час, але вони були в цивільному одязі", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що громадянин Чехії ще до війни працював в Україні далекобійником, а з початком бойових дій приїхав до нашої країни допомагати як волонтер. 3 березня іноземець перестав виходити на зв'язок. На батьківщині у 49-річного іноземця залишалися дружина та брат.

Також неподалік села Раківка поліцейські знайшли тіло ще одного розстріляного місцевого жителя. Жертвою став колишній оперативний працівник органів внутрішніх справ, який перебував на пенсії. У період окупації чоловік вийшов за дровами та не повернувся. Як виявилося, солдати РФ розділили чоловіка та розстріляли. Загиблого поховали в полі поряд із бойовими позиціями агресорів.

"Це черговий факт, який підтверджує, що російські військові викрадали людей навіть із власних будинків. На тілі загиблого криміналісти виявили сліди катувань. Чітко зафіксували також наявність вогнепальних поранень в область тулуба", - розповів начальник поліції Київщини.

Нагадаємо, що раніше біля селища Макарів Київської області також було виявлено поховання із трьома тілами мирних жителів, убитих пострілами в голову.