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Активность боевых действий в Украине может пойти на спад после 22 июня, - военный эксперт
Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что к концу месяца российские войска перейдут к позиционной войне, поэтому активность боевых действий может пойти на спад после 22 числа.
Об этом он сообщил во время телемарафона.
"В принципе, сегодня уменьшается, снижается активность боевых действий. Они пытаются возобновить наступление на отдельных направлениях вокруг Северодонецка, но это уже не такое мощное наступление, как было в начале прошлой недели, когда мы считали, что ситуация почти критическая для нас. И угроза окружения была очень велика", - говорит Олег Жданов.
Также Жданов считает, что 22 июня будет крайней датой, когда войска РФ будут сосредоточивать усилия. Эта дата для оккупантов является крайней, чтобы захватить Луганскую область.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Это старые советские последствия или имперские замашки, когда под какую-то дату подгоняют даже войну. Это делал Советский Союз. Но мы знаем, какой ценой, количеством потерь все это доставалось", - добавил он.
В дальнейшем, возможно, РФ будет переходить к позиционной войне.
Напомним, что по словам главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, угроза повторного нападения на Киевскую область будет до тех пор, пока будет идти война.