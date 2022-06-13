Существует угроза повторного нападения РФ на Киевскую область, - Алексей Кулеба

По словам главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, угроза повторного нападения на Киевскую область будет до тех пор, пока будет идти война.

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Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что существует угроза повторного нападения РФ на Киевскую область. Об это он сообщил в Telegram.

"Важно понимать, что угроза повторного нападения России существует и будет существовать, пока мы не победим", - говорит он.

По его словам, на днях была проведена проверка пограничных укреплений Киевской области и осмотрен один из рубежей обороны.

"Хочу вас заверить, что позиции оборудованы, фортификации надежны, подготовка сил обороны проводится систематически. Спасибо нашим военным за хорошую работу. Киевская область готова дать надлежащий отпор врагу", - отметил Кулеба

Напомним, в конце мая сообщалось, что после того, как украинская армия оттеснила российских оккупантов на их территорию, они снова стягивают войска и технику к границе с северными областями Украины.