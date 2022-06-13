Існує загроза повторного нападу РФ на Київщину, - Олексій Кулеба

За словами голови Київської ОВ Олексія Кулеби, загроза повторного нападу на Київську область буде доти, доки йтиме війна.

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Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що є загроза повторного нападу РФ на Київську область. Про це він повідомив у Telegram.

"Важливо розуміти, що загроза повторного нападу Росії існує і існуватиме, допоки ми не переможемо", - говорить він.

За його словами, днями було проведено перевірку прикордонних укріплень Київської області та оглянуто один із рубежів оборони.

"Хочу вас запевнити, що позиції обладнані, фортифікації надійні, підготовка сил оборони проводиться систематично. Дякуємо нашим військовим за хорошу роботу. Київська область готова дати належну відсіч ворогові", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, наприкінці травня повідомлялося, що після того, як українська армія відтіснила російських окупантів на їхню територію, вони знову стягують війська та техніку до кордону з північними областями України.