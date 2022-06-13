Активність бойових дій в Україні може піти на спад після 22 червня, - військовий експерт

Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що до кінця місяця російські війська перейдуть до позиційної війни, тому активність бойових дій може піти на спад після 22 числа.

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Про це він повідомив під час телемарафону .

"В принципі, сьогодні зменшується, знижується активність бойових дій. Вони намагаються відновити наступ на окремих напрямках навколо Сєверодонецька, але це вже не такий потужний наступ, як був на початку минулого тижня, коли ми вважали, що ситуація майже критична для нас. І загроза оточення була дуже велика”, - каже Олег Жданов.

Також Жданов вважає, що 22 червня буде крайньою датою, коли війська РФ зосереджуватимуть зусилля. Ця дата для окупантів є надзвичайною, щоб захопити Луганську область.

"Це старі радянські наслідки або імперські замашки, коли під якусь дату підганяють навіть війну. Це робив Радянський Союз. Але ми знаємо, якою ціною, кількістю втрат все це діставалося", - додав він.

Надалі, можливо, РФ переходитиме до позиційної війни.

Нагадаємо, що за словами голови Київської ОВ Олексія Куліби, загроза повторного нападу на Київську область буде доти, доки йтиме війна.