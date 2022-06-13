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ЗСУ збили російський винищувач Су-34 в районі Ізюму
Учора, 12 червня, зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ збили російський винищувач Су-34 у районі Ізюму у Харківській області.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Два російські літаки атакували позиції українських військових у Харківській області.
Після влучення в зону ураження української ППО один із ворожих літаків змінив курс, а другий затримався і був збитий.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Після влучення в зону поразки української ППО один із ворожих літаків змінив курс, а пілоти іншого вирішили випробувати долю. "Нехай щастить!" - відповіли зенітники і збили зухвалу "сушку", привітавши таким чином окупантів з "днем Росії"!" - йдеться у повідомленні.
Літак упав на тимчасово окуповану територію. Чи вдалося вижити пілотам – уточнюється.
Крім того, 12 червня зенітні ракетні підрозділи збив російський БПЛА "Орлан-10". А ударна авіація Повітряних сил здійснила кілька авіанальотів на ворожі позиції окупаційних військ. Завдано потужного удару по скупченню ворожої техніки, живій силі супротивника. Внаслідок повітряного удару знищено склад ракетно-артилерійського озброєння.
Нагадаємо, українські військові з повітряного командування "Південь" 4 червня збили російський розвідувально-ударний безпілотник "Форпост " вартістю $7 млн.