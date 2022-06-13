Армія РФ намагається взяти в оточення ЗСУ в районах Сєверодонецька та Лисичанська, - Генштаб

Армія країни-агресора РФ продовжує штурмові дії за декількома напрямками та переміщує важке озброєння. У напрямку від російського кордону ворог штурмував населений пункт Ізбицьке у Харківській області та закріпився там на північних околицях.

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Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямах ситуація залишається без істотних змін. На останньому російські окупанти обстріляли з артилерії та мінометів позиції ЗСУ у районі Хренівки Чернігівської області.

На Харківському напрямку підрозділи армії РФ продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні позиційної оборони та запобіганні подальшому просуванню наших військ до державного кордону України. Противник вів штурмові дії у напрямку Тернова – Ізбицьке, мав частковий успіх, закріпився на його північній околиці. Здійснив дистанційне мінування можливих шляхів висування підрозділів ЗСУ в районі населеного пункту Петрівка, 20 км на схід від Старого Салтова. Проводив повітряну розвідку БПЛА у районі Шестакового.

На Слов'янському напрямі окупанти штурмували Долину та Богородичне, успіху не мали. Ворог у рамках логістичного забезпечення військ замінив понад 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки.

На Донецькому напрямку окупанти намагаються взяти в оточення ЗСУ в районах міст Сєверодонецьк та Лисичанськ, блокують шляхи логістичного постачання із населеного пункту Бахмут. Продовжує заходи щодо поповнення втрат. У напрямку населених пунктів Кремінна та Старобільськ перемістили понад 80 одиниць озброєння та військової техніки, у тому числі важку броньовану техніку та артилерійські системи.

На Лиманському напрямі противник активних бойових дій не вів, продовжував обстріли позицій ЗСУ у районах населених пунктів Маяки, 10 км на північ від Слов'янська, та Серебрянка, 5 км на північний схід від Сіверського.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії вів штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, мав частковий успіх, відтіснив наші підрозділи із центру міста, бойові дії продовжуються. Обстрілював з артилерії позиції сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка.

На Бахмутському напрямку українські воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівк та Камишеваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте. Для поліпшення тактичного становища та оволодіння панівними висотами безуспішно вів штурмові дії за напрямками Доломітне – Кодема, Доломітне – Новолуганське. Проводив повітряну розвідку БПЛА у районі Покровського.

На Курахівському напрямку російські війська завдали авіаудару штурмовиками по позиціях українських військ у районі Красногорівки, 15 км на схід від Курахового.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках супротивник застосовував вогневу ураження вздовж лінії зіткнення з метою перешкоджання перекиданню резервів на інші напрямки.

На Південнобузькому напрямку ворог веде позиційну оборону. Основні зусилля спрямовано на утримання раніше захоплених територій. Здійснив інженерне обладнання позицій у районах населених пунктів Шилова Балка та Придніпровське.

Російський агресор блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря знаходяться 6 носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".