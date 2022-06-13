Армия РФ пытается взять в окружение ВСУ в районах Северодонецка и Лисичанска, - Генштаб

Армия страны-агрессора РФ продолжает проводить штурмовые действия по нескольким направлениям и перемещает тяжелое вооружение. По направлению от российской границы враг штурмовал населенный пункт Избицкое в Харьковской области и закрепился там на северных окраинах.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация остается без существенных изменений. На последнем российские оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов позиции ВСУ в районе Хреновки Черниговской области.

На Харьковском направлении подразделения армии РФ продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении позиционной обороны и предотвращении дальнейшего продвижения наших войск к государственной границе Украины. Противник вел штурмовые действия в направлении Тернова – Избицкое, имел частичный успех, закрепился на его северной окраине. Совершил дистанционное минирование возможных путей выдвижения подразделений ВСУ в районе населенного пункта Петровка, 20 км восточнее Старого Салтова. Проводил воздушную разведку БПЛА в районе Шестакового.

На Славянском направлении оккупанты штурмовали Долину и Богородичное, успеха не имели. Враг в рамках логистического обеспечения войск заменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники.

На Донецком направлении оккупанты пытаются взять в окружение ВСУ в районах городов Северодонецк и Лисичанск, блокируют пути логистической поставки из населенного пункта Бахмут. Продолжает меры по восполнению потерь. В направлении населенных пунктов Кременная и Старобельск переместили более 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе тяжелую бронированную технику и артиллерийские системы.

На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел, продолжал обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Маяки, 10 км к северу от Славянска, и Серебрянка, 5 км к северо-восточнее Северского.

На Северодонецком направлении враг, при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в городе Северодонецк, имел частичный успех, оттеснил наши подразделения из центра города, боевые действия продолжаются. Обстреливал из артиллерии позиции сил обороны в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Тошковка.

На Бахмутском направлении украинские воины успешно отбили штурмовые действия в направлениях Викторовка – Врубовк и Камышеваха – Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе населённого пункта Золотое. Закрепляется по рубежу Роты – Мироновка. Для улучшения тактического положения и овладения господствующими высотами безуспешно вел штурмовые действия по направлениям Доломитное – Кодема, Доломитное – Новолуганское. Проводил воздушную разведку БПЛА в районе Покровского.

На Кураховском направлении российские войска нанесли авиаудар штурмовиками по позициям украинских войск в районе Красногоровки, 15 км восточнее Курахового.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник применял огневое поражение вдоль линии столкновения с целью препятствования перебрасыванию резервов на другие направления.

На Южнобужском направлении враг ведет позиционную оборону. Основные усилия направляется на удержание ранее захваченных территорий. Осуществил инженерное оборудование позиций в районах населённых пунктов Шилова Балка и Приднепровское. В целях уточнения положения украинских войск вел воздушную разведку БпЛА в районе Давидова Брода.

Российский агрессор блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится 6 носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".